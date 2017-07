'Honderden boeren moeten straks stoppen', vakbond vreest veehouderijplannen

DEURNE - “Als de Brabantse veehouderijplannen doorgaan dan zullen honderden boerenfamilies moeten stoppen.” Daarvoor waarschuwt Ingrid Jansen, voorzitter van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). De plannen van de Gedupteerde Staten van de provincie Noord-Brabant houden onder meer in dat de stallen al in 2022 milieuvriendelijk moeten zijn, in plaats van in 2028 en dat gaat de boeren tonnen aan investeringen kosten.

“Als alles in 2022 in orde moet zijn dan betekent dat einde bedrijf”, vertelt een van de boeren die dinsdagavond aanwezig was op een informatiebijeenkomst over de plannen. Hij denkt dat hij minstens een ton moet investeren om een milieuvriendelijke stal te krijgen. “Ik ben nu 57 en ik vraag me af of ik die ton in tien jaar tijd wel terug kan verdienen.”



Hij is volgens de NVV niet de enige met die twijfels. “Wij denken dat het desastreus is voor honderden boeren. Een substantieel gedeelte van de boeren zal straks onder de armoedegrens komen te leven”, vertelt NVV-voorzitter Jansen. “En dat is onacceptabel.”

De NVV snapt dat er milieumaatregelen genomen moeten worden en dat de uitstoot van stikstof aan de regels moet voldoen. “Daarom hadden we ook afspraken gemaakt dat alle stallen in 2028 milieuvriendelijk zouden zijn. En zeker de varkenssector was daar goed naar op weg.” Maar om alles in 2022 al klaar te hebben, dat is volgens de vakbond gewoon te vroeg.



Vrijdag valt het besluit van het provinciebestuur, waar ook de VVD inzit. Dinsdagavond organiseerde de partij een bijeenkomst in Deurne om hun standpunt aan de boeren toe te lichten. De partij wil de plannen niet terugdraaien. En dat steekt bij veel boeren, want in hun ogen is de partij er toch voor alle ondernemers.Officieel zijn de plannen nog niet, maar mocht ze inderdaad doorgaan dan wil de NVV deze aanvechten. “Deze plannen moeten van tafel!” Ook de Producenten Organisatie Varkenshouderij (PVO) kondigde eerder al aan dat ze naar de rechter wil stappen