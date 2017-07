Politie kwam verdachten van dood Lou Herst op het spoor dankzij tips

TILBURG - De twee mannen die zijn gearresteerd vanwege mogelijke betrokkenheid bij de gewelddadige dood van Lou Herst, zijn 28 jaar en afkomstig uit Goirle en Tilburg. Ze zitten vast en kunnen alleen contact krijgen met hun advocaat.

De politie kreeg veel tips over de dood van Herst, mede door de aandacht in de opsporingsprogramma's Bureau Brabant en Opsporing Verzocht. Dankzij de tips, kwam het onderzoek van de politie bij de mannen uit. Waar de mannen precies van worden verdacht, is nog niet bekend.



13 januari

Herst was een vaste stamgast van het biljartcentrum De Romein aan de Professor Romeinstraat in Tilburg. Ook op vrijdag 13 januari dronk hij er wat pilsjes. Om half elf liep hij naar buiten en werd daar zwaar mishandeld. Hij overleed een dag later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis.