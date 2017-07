Robbie Williams <3 Lieke uit Breda: 'Ik heb een fantástische verjaardag gehad'

NIJMEGEN - Op je verjaardag een concert bezoeken van Robbie Williams is al een heel aardig cadeau, maar als de Britse superster je vervolgens ook nog eens op het podium trekt, mag je spreken van een memorabel avondje. Het overkwam Lieke van Poppel uit Breda. ‘Ik heb een fantástische verjaardag gehad!’

Williams stond dinsdagavond in het Nijmeegse Goffertpark in het kader van zijn Heavy Entertainment Tour en Lieke was er samen met drie vriendinnen. De kersverse 39-jarige viel blijkbaar in de smaak bij de Engelse zanger, want uit alle toeschouwers koos hij haar om op het podium te trekken.



Een bizarre ervaring, aldus Lieke. “Ik heb nog nooit voor 65.000 man op een podium gestaan”, lacht ze een dag later. “Hij hield m’n hand vast en ik mocht meelopen en mee op het bankje zitten. Hij zei dat ik mooie lange benen heb. Hij vroeg of ik een selfie wilde maken en maakte zelfs nog een grap over mijn gsm, want dat is een oud beestje.” Samen zongen ze bovendien het lied Something Stupid. Met een idioot masker op.“Ik ben redelijk nuchter, maar toen ik terug bij de meiden was, waren die enthousiast aan het gillen. Na het concert kwamen er zó veel mensen op me af dat het anderhalf uur duurde voordat we het Goffertpark uit waren. Daarna begonnen de appjes te stromen. Het was echt geweldig, super en leuk.”Robbie blijkt overigens een neusje voor knappe Bredase meisjes te hebben. Twee jaar geleden haalde hij op Pinkpop namelijk hetzelfde grapje uit met Rosanne de Korver : een andere blonde schone uit de Baroniestad. Lieke: “Dat wist ik, ja. Al het goede komt uit Breda, he?”