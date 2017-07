Betis Sevilla maakt werk van komst PSV'er Andrés Guardado

EINDHOVEN - Betis Sevilla maakt serieus werk van de komst van Andrés Guardado. De Spaanse club heeft zich officieel bij PSV gemeld voor de Mexicaanse middenvelder. Er lopen gesprekken, meldt PSV-woordvoerder Thijs Slegers.

Het contract van de spelverdeler loopt nog één jaar door. Bij een eventueel vertrek zal PSV geld ontvangen voor Guardado. Het is onbekend om welk bedrag het gaat.



‘Cashen in Amerika’

Paul Post, PSV-watcher van Omroep Brabant, spreekt van een opmerkelijke ontwikkeling.



“Dat Andrés zou vertrekken, zat eraan te komen. Ik was er echter vanuit gegaan dat hij pas in de winter PSV zou gaan verlaten. Om in Amerika te gaan voetballen, maar vooral om er te gaan cashen. Nu lijkt een transfer naar Betis toch op handen."



De clubs hebben al met elkaar gesproken en ook trainer Phillip Cocu heeft zich al over een mogelijke transfer uitgelaten.



“Mogelijk kiest Andrés voor een voortzetting van zijn loopbaan in Spanje, om op niveau te kunnen blijven presteren met het oog op de WK-eindronden van volgend jaar in Rusland. In de Amerikaanse Soccer League waar ik hem in eerste instantie had verwacht, ligt het peil wat lager.”



‘Grote broer’

“Ik had er overigens ook rekening mee gehouden dat Guardado zich als een soort van grote broer, een mentor, zou gaan ontfermen over zijn landgenoot Hirving Lozano, die onlangs werd vastgelegd. Zeker ook na de verkoop van die andere Mexicaan, Hector Moreno."



Hierover gesproken: het verdwijnen van die verdediger wordt sportief gezien betreurd. Betekent een transfer van Guardado een tweede aderlating voor PSV? Volgens Post zou dat best eens kunnen meevallen.



“De club kan met name op het middenveld best een jasje uitdoen. Ik heb het idee dat Jorrit Hendrix eindelijk wordt klaargestoomd voor een basisplaats. Met spelers als Davy Pröpper, talenten als Rosario en andere spelers uit de jeugd ziet de halflinie er op papier best goed uit."



'Geen ramp'

Sportief gezien hoeft het vroegtijdig afscheid van Guardado geen ‘ramp’ te zijn voor de Eindhovense club. Te meer daar de Mexicaan het afgelopen seizoen nu niet bepaald een sterke indruk achterliet en andermaal een periode afwezig was vanwege een blessure.



“Ik vraag me wel af wat zijn wegvallen gaat betekenen voor de hiërarchie in de selectie van Cocu", gaat Post verder. "We kunnen er niet omheen dat Guardado de afgelopen seizoen zowel binnen als buiten het veld één van de baasjes was bij PSV. Wie gaat die rol nu overnemen?”



Wordt Van Ginkel gekocht?

Marco van Ginkel misschien? PSV hoopt de middenvelder definitief vast te leggen, nadat hij twee keer succesvol op huurbasis voor PSV uitkwam. "Hij heeft zich als huurling onmisbaar gemaakt bij PSV. Ik ben benieuwd of het PSV lukt hem definitief vast te leggen", aldus Post.



Guardado speelt sinds 2014 voor PSV. De sterkhouder speelde 102 officiële duels voor de club uit Eindhoven. Hij werd twee keer kampioen. In het verleden kwam hij uit voor Atlas Guadalajara, Deportivo La Coruña, Valencia en Bayer Leverkusen.