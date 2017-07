'Helmondse stoffenfabriek Vlisco in de etalage'

HELMOND - De Helmondse maker van batikstoffen Vlisco staat weer te koop. Het bedrijf leed vorig jaar opnieuw verlies. Private-equityfirma Actis, de huidige eigenaar, wil nu van Vlisco af. Dat zegt Vlisco-topman David Suddens woensdag in de NRC.

Volgens de Brit heeft Actis, dat zelf geen commentaar wil geven, de voorbije maanden Londense bankiers en juristen in de arm genomen om het bedrijf klaar te maken voor een verkoop.



Dutch Wax

In september zal het verkoopproces naar verwachting beginnen. Dat duurt doorgaans enkele maanden. Vlisco maakt al 171 jaar batikstoffen met exotische motieven, ook wel Dutch Wax genoemd. De batikdoeken van Vlisco zijn een begrip en een statussymbool in landen als Nigeria, Ghana en Ivoorkust.



Actis kocht Vlisco zeven jaar geleden voor 118 miljoen euro van Gamma Holding. Er werkten toen 2100 mensen. Inmiddels dit aantal gegroeid naar dik 2300, waarvan de meeste mensen in Afrika werken.