We shoppen vrolijk door: Weer drukker in de Brabantse winkelstraten

BERGEN OP ZOOM - Het is drukker geworden in de Brabantse winkelstraten. Gemiddeld groeide het aantal bezoekers in de eerste zes maanden van 2017 met 3,7 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit cijfers van adviesbureau RMC, dat met apparatuur op straat het aantal passanten telde.

Middelgrote steden als Bergen op Zoom, Helmond, Oss, en Tilburg zagen het aantal bezoekers in het eerste halfjaar van 2017 tot wel 35 procent stijgen. Typische shopsteden zoals Breda en Den Bosch scoorden iets lager dan gemiddeld.



Steden aantrekkelijker

De groei in het eerste halfjaar werd pas de laatste drie maanden goedgemaakt. Toen gingen mensen massaal naar de winkels. Volgens de onderzoekers doet de stijging denken aan de periode van voor de economische crisis. Er is ook een flinke stijging in horeca en leisure, waardoor de binnenstad als geheel aantrekkelijker wordt.