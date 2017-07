Rico Verhoeven sluit kickboksjaar groots af tegen Ben Saddik

BERGEN OP ZOOM - Het kickboksjaar 2017 belooft met vuurwerk te worden afgesloten. In december staan Rico Verhoeven uit Halsteren en de Belgische Marokkaan Ben Saddik tegenover elkaar. Glory, ’s werelds grootste kickbokspromotor, heeft dit bekendgemaakt.

De partij stond al in mei op het programma, maar kon toen niet doorgaan wegens een blessure bij Jamal ‘The Goliath’ Ben Saddik. Het is nog niet bekend waar en op welke dag in december wereldkampioen zwaargewicht Verhoeven het tegen hem opneemt.



In het titanengevecht tussen de nummer één en de nummer vier van de wereld, is Saddik de uitdager. Hij is 2,05 meter groot en weegt bijna 136 kilo. De Marokkaans-Belgische reus maakte in 2011 zijn professionele debuut in een duel met Verhoeven en won toen.



Sindsdien is er rivaliteit en zien de twee kemphanen uit naar hun langverwachte ontmoeting. Het moet niet alleen het sluitstuk worden van 2017, het vormt ook de apotheose van de zogeheten eindejaarsshow van Glory.