Remko Pasveer van PSV naar Vitesse: 'Ik wil weer eerste doelman zijn'

EINDHOVEN - Remko Pasveer vertrekt bij PSV. De 33-jarige doelman heeft een contract voor drie seizoenen getekend bij Vitesse.

De transfer zat eraan te komen. Pasveer ontbrak maandag op de eerste training van de club uit Eindhoven. PSV gaf hem toestemming te onderhandelen met Vitesse. Hij kwam al snel tot een akkoord.

Nieuwe uitdaging

"Na mooie jaren bij PSV ben ik eraan toe om nog een keer vol de strijd aan te gaan om eerste doelman te worden", aldus Pasveer, die in 2014 de overstap van Heracles Almelo naar PSV maakte. In Eindhoven speelde hij achttien wedstrijden in het eerste elftal.

Technisch directeur Mo Allach van Vitesse ziet in Pasveer kwaliteit en routine. "Remko heeft bewezen een hele stabiele doelman te zijn. Tel daarbij zijn ervaring op, ook op internationaal niveau, en hij kan van grote waarde zijn voor Vitesse."



Pasveer is de tweede doelman die PSV verlaat. Hidde Jurjus vertrok op huurbasis naar Roda JC. Jeroen Zoet en Luuk Koopmans zijn de twee keepers in de selectie. De talentvolle Yanick van Osch sluit in de voorbereiding aan bij het eerste elftal.