Winkelcentrum Bergen op Zoom ontruimd na brand in winkel

BERGEN OP ZOOM - De hulpdiensten hebben woensdagmiddag winkelcentrum De Zeeland aan de Markiezaatseweg in Bergen op Zoom ontruimd. Er woedde brand in een winkel.

De brand was ontstaan in de meterkast. De automatische sprinklerinstallatie ging aan na de brand.



Het winkelcentrum werd geventileerd, waarna het weer toegankelijk was voor publiek.