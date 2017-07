Provincie gaat op zoek naar oplossingen voor probleemweg N264

UDEN/HAPS - Bestuurders en gemeenten van Provincie Noord-Brabant hebben woensdag besloten dit jaar een onderzoek te starten naar mogelijke oplossingen voor de ‘probleemweg’ N264 tussen Uden en Haps. Het onderzoek moet de doorstroming, leefbaarheid en verkeersveiligheid verbeteren.

Uit het onderzoek moet onder andere blijken of een randweg om Sint-Hubert de toenemende problemen met drukte op de Lippstadtsingel in Uden kan oplossen. Ook wil de provincie kijken of er mogelijkheden zijn om de buslijn tussen Uden, Landerd, Grave en Nijmegen te verbeteren met meer bussen die vaker gaan rijden.



Snelfietsroute

Alternatieven als het realiseren van parallelwegen voor landbouwverkeer, de realisatie van een snelfietsroute tussen Nistelrode en Uden en tussen Uden en Veghel en de inzet van slimme technieken om de overlast van doorgaand verkeer in Sint Hubert te vermijden zullen ook onderzocht worden.



Beste voorkeusalternatief

“Op basis van dat onderzoek naar mogelijke oplossingen maken we vervolgens keuzes voor verdere investeringen. Als de studie afgerond medio volgend jaar is afgerond, kiezen we het beste voorkeursalternatief", aldus gedeputeerde Christophe van der Maat.