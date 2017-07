Ondergrondse hennepkwekerij opgerold in Rijsbergen

RIJSBERGEN - Op een terrein aan de Breedschotsestraat in Rijsbergen heeft de politie een ondergrondse hennepkwekerij opgerold. Vijf verdachten zijn aangehouden.

De politie kwam de kwekerij dinsdagochtend op het spoor na een anonieme tip. Toen agenten op het terrein een onderzoek begonnen, vonden zij twee zeecontainers.



Ondergrondse ruimte

In een van de containers stond een trap die toegang gaf naar een ondergrondse ruimte. Op dat moment waren er mensen henneptoppen aan het knippen. In totaal werd ruim achttien kilo aan henneptoppen gevonden.



De 65-jarige bewoner van het terrein, een 35-jarige Fransoos, een 64-jarige man en 53-jarige vrouw uit Breda en een 61-jarige Belg zijn opgepakt. De planten, toppen en bijbehorende apparatuur zijn in beslag genomen.