Stuk gipsplaat valt naar beneden op station Breda na lekkage

BREDA - Een lekkage in het dak heeft ervoor gezorgd dat een stuk gipsplaat uit het plafond is gevallen van het busstation op station Breda. De gipsplaat kwam op de rijbaan terecht en raakte niks.

De aannemer is bezig de platen los te maken en de lekkage te lokaliseren. Daarom staat er een rolsteiger op het busplein. Zodra de lekkage is verholpen, kan het plafond weer worden dichtgemaakt.



Het busverkeer heeft geen last van de herstelwerkzaamheden. Een deel van de rijbaan werd afgezet.



