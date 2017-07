Twee dieven aan de haal met praatpalen langs A59

VLIJMEN - De praatpalen verdwijnen definitief uit het straatbeeld en nu gaan ze als warme broodjes over de toonbank. De eerste palen die zaterdag werden aangeboden, waren binnen een halfuur uitverkocht. Nu wordt er gejaagd op de laatste exemplaren, ook op illegale wijze. Zo werden dinsdagavond twee mannen (21 en 33 jaar oud) uit Veen opgepakt voor het stelen van drie gele praatpalen.

Een getuige zag die avond hoe de twee mannen op de A59 bij Vlijmen een praatpaal aan het losslijpen waren. De politie hield even later na wat zoeken de twee mannen in hun auto met maar liefst drie gestolen praatpalen in de kofferbak. Geen misselijke buit gezien het feit dat de ANWB ze per stuk voor 300 euro verkocht en ze nu voor 900 euro worden aangeboden op Marktplaats.



De rechtmatige eigenaar van de palen, Rijkswaterstaat, heeft aangifte tegen de mannen gedaan. Zaterdag zijn, 57 jaar nadat de eerste werd neergezet, alle 3300 praatpalen langs de snelwegen buiten werking gesteld. Door de opkomst van de mobiele telefoon zijn ze volgens de ANWB overbodig geworden.



Ecoleon verkoopt de palen aan mensen die ze een nieuwe bestemming willen geven. Zij waarschuwen intussen voor oplichters op internet die doen alsof ze een praatpaal willen doorverkopen. Sommige zwendelaars komen zelfs met valse e-mails als 'bewijs' dat ze een praatpaal hebben gereserveerd en vragen vervolgens om een aanbetaling.