Derde keeper van Willem II, Stefan van der Lei, is van 1993, meer weten we nog niet

TILBURG - Veel voetballiefhebbers zal zijn naam nauwelijks iets zeggen: Stefan van der Lei. Of dat snel gaat veranderen, is de vraag. Willem II heeft de 24-jarige keeper overgenomen van FC Groningen om als derde doelman aan de selectie toe te voegen.

Voorlopig het enige wat mensen van hem te zien zullen krijgen, is zijn geboortejaar. Van der Lei gaat spelen met rugnummer 93, het jaar waarin hij werd geboren.



Lamprou en Bertrams al vervangen

Willem II is de afgelopen tijd Kostas Lamprou en Nigel Bertrams kwijtgeraakt. Eerste doelman Lamprou wordt vervangen door de 21-jarige Duitser Timon Wellenreuther en Mattijs Branderhorst wordt de vaste reservekeeper.



Van der Lei doorliep de gehele jeugdopleiding van FC Groningen. Mogelijk kent Willem II's trainer Erwin van de Looi hem nog van de jarenlange periode dat hij in de Martinistad werkzaam was. Van der Lei werd in 2014 voor een half jaar verhuurd aan FC Emmen. Hij gaat direct aansluiten bij de groep die zich in en om De Rosep in Oisterwijk aan het voorbereiden is op de nieuwe competitie.