Bewoners camping Fort Oranje mogen woensdagmiddag in gesprek met burgemeester

ZUNDERT - Op het gemeentehuis in Zundert wordt woensdagmiddag een informatiebijeenkomst gehouden voor bewoners van camping Fort Oranje. De burgemeester beantwoordt vragen van bewoners over de gevolgen van de sluiting van de camping.

Volgens woordvoerster Louise Schneider van de Veiligheidsregio zijn caravaneigenaren van zes percelen uitgenodigd voor de eerste informatiebijeenkomst. Na afloop geeft burgemeester Poppe-de Looff een persverklaring.



Eerdere bijeenkomst afgelast

Vorige week werd de bijeenkomst op het laaste moment afgeblazen, omdat er onrust onder de bewoners ontstond. De gemeente liet weten de gesprekken in kleinere groepen te gaan doen.



ZIE OOK: Eerste bewoners Fort Oranje vrijwillig vertrokken, drie gezinnen naar vervangende woning



Woensdagmiddag om halfvijf gingen de eerste bewoners voor een gesprek naar het gemeentehuis op de Markt. Ze krijgen uitleg over herhuisvesting en huur, het beheer van de camping en het oprichten van een klankbordgroep.



Sluiting camping

In juni kondigde de gemeente aan de camping te zullen sluiten. De gemeente Zundert nam kort daarna per direct het beheer van de camping over.



ZIE OOK: 'Geen bulldozer krijgt mij hier weg', bewoners Fort Oranje balen van beheer door gemeente