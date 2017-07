Gezocht: vuurwapengevaarlijke crimineel (19) ontsnapt uit Bredase jeugdinrichting

BREDA - De 19-jarige Luciano Dijkmans is voor de tweede keer ontsnapt uit een instelling. De veroordeelde, vuurwapengevaarlijke crimineel zat in jeugdgevangenis Den Hey-Acker in Breda, maar sloeg na begeleid verlof op 6 juni op de vlucht en wordt sindsdien gezocht.

Omdat de politie naarstig op zoek is naar Dijkmans, hebben ze via het AT5-programma Bureau 020 zijn naam en foto gedeeld. De man heeft een blanke huidskleur, is 1,80 meter lang en is breed van postuur.



'Vuurwapengevaarlijk en onberekenbaar'

Eerder ontsnapte Dijkmans uit een jeugdgevangenis in Lelystad. Toen werd hij een paar weken later in een Amsterdamse woning opgepakt. De politie raadt eventuele getuigen ten alle tijde af om Dijkmans te benaderen en meteen contact op te nemen met de tiplijn (0800-6070). "Hij is mogelijk vuurwapengevaarlijk, vluchtgevaarlijk en onberekenbaar", aldus de politie.