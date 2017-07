Eddy Bouwmans kan eindelijk witte trui mee naar huis nemen

VITTEL - Hij was 25 jaar geleden de laatste Nederlandse winnaar van het jongerenklassement in de Tour de France. Maar de witte trui die Eddy Bouwmans uit Aarle-Rixtel toen won, heeft hij nooit mee naar huis gekregen. Een kwart eeuw later krijgt de voormalige prof het tricot alsnog uitgereikt.

"Hartstikke leuk dit", zegt Bouwmans nadat hij de trui overhandigd had gekregen van Tourdirecteur Christian Prudhomme. "Vijf jaar geleden kreeg ik een keer een gekochte trui als cadeau. Maar dit is anders. Dit doet me meer", aldus Bouwmans tegen de NOS. "Dikverdiend", laat de leiding van de ploeg weten als reactie op deze wat late erkenning.



Bouwmans was in 1992 niet alleen de beste jongere, hij eindigde bovendien knap als veertiende in het eindklassement van de Ronde van Frankrijk. Vijf jaar later stopte hij met zijn carrière. "Dat kwam mede door al het dopinggebruik in het peloton. Ik weigerde daarin mee te gaan", vertelt hij.Bouwmans is in de Tour actief als gastheer voor de Nederlandse ploeg Lotto-Jumbo.