Opsporingsambtenaren betrokken bij gevecht: gebroken neus en bedreigingen

WAALWIJK - In Waalwijk heeft woensdagmiddag een conflict plaatsgevonden tussen twee opsporingsambtenaren (BOA's), een ondernemer en enkele bouwvakkers. Dat bevestigt de politie. Volgens een gemeentewoordvoerder waren de twee opsporingsambtenaren naar een bedrijf aan de Grotestraat gegaan, omdat er cement in het afvoerpuntje was gegoten. De BOA's spraken de ondernemer hier vervolgens op aan.

De ondernemer zou het niet eens zijn geweest met de gang van zaken. "Daarna werd er geduwd en getrokken. Onze ambtenaar voelde zich hierbij zo bedreigd dat hij een klap uit heeft gedeeld. De ondernemer hield er een gebroken neus aan over", vertelt Petra Huijser, woordvoerder van de gemeente Waalwijk. "Daarna gingen de bouwvakkers het tweetal achterna, met een houten balk van zeker één meter lang." Daarbij zouden verschillende bedreigingen naar de twee zijn geschreeuwd.



De politie bevestigt dat er een conflict heeft plaatsgevonden en dat een bouwvakker door ambulancepersoneel is behandeld. Verder wil de politie niets over de zaak kwijt, omdat het onderzoek nog loopt. Op het moment van het conflict waren er veel omstanders.