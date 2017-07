Trainer van cupfighter VVSB wil ook van FC Eindhoven winnend team maken

EINDHOVEN - Jupiler Leagueclub FC Eindhoven heeft met Wilfred van Leeuwen per direct een nieuwe trainer. Hij verlaat de amateurclub VVSB uit het Noord-Hollandse Noordwijkerhout die in de tweede divisie speelt. Uitiendelijk was het een groep van zes fans van FC Eindhoven, die het laatste oordeel hadden.

Er waren uiteraard al sollicitiegesprekken geweest met de man, die Ricardo Moniz zou moeten opvolgen. "Het oordeel van de supporters was unaniem", vertelt de woordvoerder van FC Eindhoven.



Van Leeuwen laat op de site van FC Eindhoven weten dat hij ‘ontzettend blij’ is met de aanstelling. “Het is snel gegaan en VVSB gunt mij deze stap. Dit is voor mij een prachtige kans om in het betaald voetbal aan de slag te gaan. We gaan samen keihard werken om een winnend team te worden.” Van Leeuwen was eerder actief bij Sparta, ADO Den Haag en de amateurs van Westlandia en Quick Boys.