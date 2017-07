Vermist jongetje (8) gevonden in natuurbad op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam

CHAAM - Het 8-jarige jongetje dat woensdagmiddag vermist werd op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam is gevonden in een natuurbad. Volgens de politie is het kind niet aanspreekbaar. Hulpdiensten verlenen eerste hulp.

Volgens een woordvoerder van de politie was het kind sinds halfvijf zoek op het vakantiepark.



De politie en brandweer werden rond kwart over vijf opgeroepen om te zoeken in en rond waterpartijen op het terrein. Kort tijd later werden ook twee ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd.



Meer informatie volgt.