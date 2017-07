Kinderen in Dongen kunnen voortaan veilig oversteken dankzij slagbomen bij hun school

DONGEN - Leerlingen van basisschool Achterberg in Dongen kunnen na de vakantie nog veiliger oversteken. De school krijgt een extra beveiligde oversteekplaats met draaibomen. De onveilige verkeerssituatie bij de school is al een jaren een doorn in het oog van ouders, leerlingen en leerkrachten.

Nu zorgen verkeersbrigadiers van de school dat de kinderen veilig over kunnen steken. Meestal gaat het goed, op een enkele uitzondering na. Vorig jaar ging het echt mis toen een verkeersbrigadier van de school ernstig gewond raakte toen ze werd aangereden door een automobilist.



Op de oversteekplaats aan de Mgr. Nolenslaan hebben automobilisten 's-morgens vaak slecht zicht door een laaghangende zon. Tijdens de spits is het erg druk en bovendien wordt er dikwijls nog te hard gereden. "Het gaat bijna altijd goed. Maar soms stoppen automolisten pas op het allerlaatste moment. Dat is echt onveilig", aldus verkeersbrigadier Katinka Hazenberg.



Samen met de verkeersbrigadiers, de politie en de school onderzocht de gemeente hoe de oversteekplaats veiliger kon worden gemaakt. De draaibomen blijken de beste oplossing. Buiten Brabant worden deze 'zwenkbomen' gebruikt in Veenendaal. De rood-wit geblokte bomen zijn voorzien van ledverlichting. Ze moeten met de hand over de weg worden geduwd door de verkeersbrigadiers.



"Buiten de oversteekmomenten zitten de zwenkbomen op slot. Ze kunnen dus niet zomaar door iedereen over de weg worden geschoven", legt schooldirecteur Raymond Smeets uit. Hij verwacht dat het na de zomervakantie een stuk veiliger wordt: "Voor de leerlingen, verkeersbrigadiers en zeker ook voor de automobilisten".