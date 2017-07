Mogelijk vijf spelers op proef bij Helmond Sport

HELMOND - Voor bijna alle betaald-voetbalclubs in Brabant is de vakantie voorbij. Vanaf woensdagavond is dit het geval bij Helmond Sport. De selectie gaat onder leiding van trainer Roy Hendriksen beginnen aan een nieuw seizoen.

Hendriksen verwelkomt volgens de site van de club vier nieuwe gezichten. Dit zijn: Jessy Lopez (21), Arne Naudts (23), Mohamad Darwish (20) en Dario Tanda (22). De groep wordt vanaf donderdag aangevuld met Nassim Amaarouk (21).



Ervaring op hoogste niveau in België

Lopez en Naudts zijn beiden afkomstig van de Belgische club Cercle Brugge. Lopez is een linkervleugelverdediger, die in het verleden bij Sporting Charleroi ervaring opdeed in de Jupiler Pro League. Naudts is een spits die in het verleden ook al eens op het hoogste niveau in België uitkwam.



Darwish is een vleugelaanvaller die afkomstig is van het Duitse Hannover ‘96. Hij kwam in de jeugd ook uit voor clubs als Borussia Mönchengladbach en Schalke ‘04. Tanda kwam voor het laatst in actie bij PEC Zwolle en kwam hiervoor uit voor FC Twente en Go Ahead Eagles. Overigens zou hij volgens het Eindhovens Dagblad uiteindelijk niet komen opdraven.



Oud-speler van Achilles en NEC

Amaarouk is de vijfde proefspeler die aansluit bij Helmond Sport. De aanvallende middenvelder is afkomstig van de Groesbeekse amateurclub Achilles ’29 en kwam in het verleden ook uit voor NEC Nijmegen.



Deze periode wordt wel vaker gebruikt door clubs om spelers te testen in de hoop dat ze een versterking zijn.