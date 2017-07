'Nog steeds geen gouden tip', speurtocht naar waardevolle viool gaat door

Dit is de viool die achtegelaten werd in trein

BREDA - Muziekleraar Theo Mazajchik zoekt nog steeds naar zijn waardevolle viool die op een trein is zoekgeraakt. Een leerling van hem liet dinsdagmiddag de viool in de trein achter in Breda. Hij deed dinsdagavond zijn verhaal op tv-programma leverde nogal wat tips op, maar nog Theo zit nog steeds zonder zijn viool.

“Ik was gisteravond pas om drie uur ‘s nachts”, vertelt Theo. “En toen had ik al heel wat tips ontvangen, maar nog steeds geen gouden tip.” Totdat zijn leerling via Facebook een bericht ontving van een ooggetuige die op hetzelfde traject gezien zou hebben dat een man een viool had ingeleverd bij de conducteur.



“Alleen klopte de tijd niet helemaal van die mevrouw. Tenzij die viool de hele tijd is blijven liggen en de trein alweer de andere kant op ging”, aldus de muziekleraar. “Maar ik kan ook niet geloven dat er binnen één uur twee violen met zwarte koffer zijn kwijtgeraakt.”

Theos speurwerk naar zijn kostbare instrument waarvan houdt maar niet op. Hij heeft de hele dag ook met de ns-klantenservice aan de lijn gehangen, voorlopig zonder resultaat. “We hebben na zessen dus meer informatie binnengekregen, dus ik ga morgen maar weer de NS bellen”, vertelt hij hoopvol.



Tips

Heeft u nog een gouden tip voor Theo? Neem dan contact met ons op. De eerlijke vinder krijgt van Theo een gigantische bos bloemen en wellicht nog een privéconcertje.