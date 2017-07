Fran Sol mist deel voorbereiding Willem II door knieoperatie

TILBURG - Fran Sol mist een deel van de voorbereiding op het nieuwe seizoen van Willem II. De Spaanse aanvaller ondergaat donderdag in het ziekenhuis een kleine operatie aan zijn linkerknie.

Sol, die aan zijn tweede jaar bezig is bij de Tilburgse eredivisieclub, hoopt dat met de ingreep zijn knieklachten worden weggenomen.



Trainingskamp bij De Rosep

Hij kon al niet meedoen aan de groepstrainingen van Willem II tijdens het trainingskamp van de club in en om De Rosep in Oisterwijk. De competitiestart op 13 augustus, tegen Excelsior, komt voor Sol niet in gevaar.