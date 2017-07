Joop Veelenturf, 'Godfather van Oranje Zwart', overleden

EINDHOVEN - Joop Veelenturf, die achttien jaar voorzitter was van hockeyclub Oranje Zwart, is woensdag overleden. Hij en deze vereniging waren een twee-eenheid, zo wordt hij geroemd op de site van Oranje-Rood.

Dit is de naam van de hockeyvereniging, die vorig jaar ontstond door de fusie van Oranje Zwart en EMHC.



'Op de kaart gezet'

Volgens zijn opvolger Simon van den Boomen en Joep de Groot, de voorzitter van Oranje-Rood, heeft Veelenturf Eindhooven landelijk en internationaal op de hockeykaart gezet. Zij schrijven dit op de site van Oranje-Rood.



Veelenturf wordt genoemd in het boek van de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond over 115 jaar hockey in ons land. Onder zijn bezielende leiding boekte vooral het eerste mannenteam van Oranje Zwart grote successen. “Zijn niet aflatende ambitie bracht in 2005 de eerste landstitel bij de heren”, meldt Van den Boomen. “Alles moest voor en door mensen zijn en ook na zijn terugtreden bleef hij nauw betrokken bij de club.”

'Warm mens'

Volgens De Groot werd Veelenturf niet voor niets ooit ‘De Godfather van Oranje Zwart’ genoemd. “Joop was een echte ondernemer en een warm mens. Ook heeft hij een mooie rol gespeeld bij de fusie. Zijn DNA zit in HC Oranje-Rood.”

Veelenturf is getrouwd geweest, heeft al enige jaren een partner en uit zijn huwelijk drie kinderen.