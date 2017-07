Brand in kerk, politie denkt brandstichting: 'Deur stond open'

VELDHOVEN - In de Sint Maartenkerk in Veldhoven heeft in de nacht van woensdag op donderdag brand gewoed. De brandweer trof het kerkje aan met de deur open. De politie gaat uit van een inbraak en brandstichting.

De kerk aan de Heibocht wordt onder meer gebruikt als sportschool.



Een vrouw op de fiets kwam langs, zag rook uit de kerk komen en belde de brandweer. "De brand is ontstaan bij een pallet", weet de brandweer. Aan de buitenkant ziet het gebouw er onbeschadigd uit. Maar van binnen is de schade groot: "Het pand stond stijf van de zwarte rook."



Sporenonderzoek

Omdat de politie denkt aan opzet hebben agenten het pand in de nacht van woensdag op donderdag bewaakt. Donderdagochtend wordt begonnen met sporenonderzoek in en rondon de Sint Maartenkerk.