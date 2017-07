Groei van economie in Eindhoven troeft Randstad af, werkloosheid gedaald

EINDHOVEN - De economie van Eindhoven groeit sneller dan die van de vier grote steden in de Randstad. Eindhoven profiteert flink van zijn industrie, met name op het vlak van hightech. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) donderdag.

Het bruto binnenlands product (bbp) van de gemeente Eindhoven groeide in 2016 met 3,6 procent tegenover 2,2 procent gemiddeld in Nederland. Den Haag, Rotterdam, Utrecht en Den Haag moesten het doen met 2,2 tot drie procent groei.



Werkloosheid

De relatief sterke economische groei in Eindhoven is ook zichtbaar op de arbeidsmarkt. De werkloosheid in de gemeente Eindhoven daalde in 2016 van 8,1 naar 6,8 procent.



Die daling was sterker dan gemiddeld, al ligt de werkloosheid in Eindhoven nog wel iets hoger dan in heel Nederland.



Groei in Brabant

Binnen de provincie groeide de economie in de regio Zuidoost-Brabant met 2,8 procent. Midden-Brabant (2,7 procent) en West-Brabant (2,6 procent) groeiden iets minder hard.



Noordoost-Brabant bleef als enige regio met een groei van 1,9 procent onder het landelijk gemiddelde.