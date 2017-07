Jongens klimmen op dak gemeentehuis in Etten-Leur: 'Niet stoer'

ETTEN-LEUR - Drie jongens van 17 en 18 jaar oud uit Etten-Leur zijn in de nacht van woensdag op donderdag op het dak van het gemeentehuis in Etten-Leur geklommen. Ook gooiden ze spullen van het dak naar beneden. Het drietal is aangehouden en zit vast.

Een voorbijganger zag rond één uur dat de drie jongen op het dak zaten van het gemeentehuis en belde de politie. Agenten vroegen ze van het dak af te komen, maar daar hadden ze blijkbaar geen zin in.

De agenten gingen via het gemeentehuis naar boven en vonden daar de drie jongens. "Aan de sporen was te zien dat ze over het hele dak waren gelopen", beschrijft het Politieteam Weerijs op Facebook. Ook werd op straat een onderdeel van een apparaat gevonden dat vermoedelijk op het dak door de jongens is vernield en naar beneden is gegooid.

'Niets aan de hand'

Het drietal is volgens agenten via de buitenkant van het gebouw naar boven geklommen. De politie is niet te spreken over de actie en noemt het 'niet stoer'. De jongens vonden dat er eigenlijk niet zo veel aan de hand was.



"Gezien de verdenking van vernieling, het verstoren van de openbare orde, de baldadigheid, de inzet van meerdere politie-eenheden en het gevaar dat deze actie opleverde denken wij daar heel anders over", aldus de politie.