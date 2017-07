Op naar het miljoen dankzij rode, roze, blauwe en paarse nagellak van Tijn

Op Utrecht CS is de nagellak van Tijn te koop in een speciale winkel. (Foto Twitter @verbeteraar)

HAPERT - De teller van de actie ‘Lak door Tijn’ stond donderdagochtend rond tien uur op meer dan 940.000 euro. Het streefbedrag van een miljoen euro is dus in zicht. De actie rond het zieke jongetje Tijn uit Hapert begon eind mei onder aanvoering van Wendy van Dijk en Youp van 't Hek.

De 6-jarige Tijn veroverde eind vorig jaar vele harten toen hij 2,5 miljoen euro ophaalde voor andere zieke kinderen tijdens Serious Request. Hij deed dit door nagels te lakken. Nu verkoopt hij potjes nagellak voor tien euro. Het gaat om nagellak in zijn lievelingskleuren: rood, roze, blauw of paars.



Met de opbrengst van de actie kan een speciale robot worden gekocht om kinderen met hersenstamkanker, zoals Tijn, te helpen. Met de machine kunnen medicijnen veel beter op de juiste plek terechtkomen.Er is donderdag extra veel aandacht voor de actie die loopt tot vrijdagmiddag twaalf uur. Dan zou het streefbedrag van een miljoen gehaald moeten zijn. Om dit te bereiken steunt bijvoorbeeld radiostation 3FM de actie. Zo liet dj Domien Verschuuren donderdagochtend weten dat 3FM heel de dag van Tijn is Het geld dat wordt ingezameld, gaat rechtstreeks naar Stichting Semmy , die zich inzet voor kinderen met hersenstamkanker.