Tieners beklimmen kerktoren in Waalwijk om te genieten van uitzicht

WAALWIJK - De politie heeft woensdagavond twee jongens uit de kerktoren van de Sint-Janskerk in Waalwijk gehaald. De tieners waren het gebouw opgeklommen om van het uitzicht te genieten.

De kerk in Waalwijk staat volledig in de steigers. Vermoedelijk konden de tieners hierdoor makkelijk in de top van de toren komen.



Naar beneden

De jongens begonnen met hun afdaling toen ze de gewaarschuwde agenten in het oog kregen. Eenmaal beneden kregen ze een goed gesprek met hun ouders en de politie.



De jongens zijn doorverwezen naar Bureau Halt.