Baron Hendrik Nicolaas Cornelis van Tuyll van Serooskerken (100) uit Heeze overleden

HEEZE - Hendrik Nicolaas Cornelis baron van Tuyll van Serooskerken is woensdag op 100-jarige leeftijd overleden. De baron woonde in het kasteel in Heeze. Het kasteel is al meer dan tweehonderd jaar in het bezit is van de familie.

In november vierde de baron, Henk voor vrienden en familie, nog zijn honderdste verjaardag. Familie, vrienden en mensen uit de buurt kwamen naar het kasteel om hem te feliciteren.

LEES OOK: 'Ik heb er 99 jaar aan kunnen wennen', baron wordt 100 en viert dat in zijn kasteel in Heeze

Een buurvrouw noemde hem bij die gelegenheid een man uit duizenden. Correct, recht door zee en ontzettend eerlijk.



Geboren in Geldrop

De baron werd geboren op 22 november 1916 in Geldrop als zoon van Jan Maximiliaan baron van Tuyll van Serooskerken en jonkvrouwe Carolina Frederika Henriette Quarles van Ufford.



Hij was onder meer burgemeester van Doesburg en Lochem in Gelderland. En hij mocht zich heer van Heeze, Leende en Zesgehuchten noemen.