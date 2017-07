Onweersbuien met hagel en windstoten op komst

Eerst nog tropisch warm maar later op de dag kans op onweer en hagel. (Archieffoto)

EINDHOVEN - Brabant krijgt donderdagmiddag- en avond te maken met onweersbuien. De buien gaan gepaard met hagel en windstoten. Weerinstituut KNMI heeft code geel afgegeven.

In Brabant en Limburg worden de eerste onweersbuien verwacht. De weercode voor onze provincie geldt tussen drie en elf uur.



Er is kans op blikseminslag, hagel en windstoten. Volgens het KNMI kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden van de weersomstandigheden.



Eerst tropisch warm

Plaatselijk wordt het donderdag 30 graden in Brabant. Tijdens een regenbui kan de temperatuur flink dalen, maar blijft nog steeds hangen rond de 20 graden.