SCHIPHOL - De Ierse luchtvaartmaatschappij Ryanair schrapt 6 bestemmingen vanaf Eindhoven Airport. Het gaat om 3 geplande nieuwe verbindingen en drie bestaande. Deze laatste drie worden verplaatst naar de nabijgelegen Duitse luchthaven Weeze.

Nog eens 6 andere bestemmingen worden minder vaak aangevlogen vanaf Eindhoven Airport dan oorspronkelijk de bedoeling was.



Ruimtegebrek

De maatregelen zijn volgens Ryanair nodig omdat er op Eindhoven Airport en Schiphol te weinig ruimte is om te groeien. De Ierse prijsvechter vermoedt dat de Nederlandse overheid KLM en Transavia wil beschermen en gaat daarover klachten indienen bij de Autoriteit Consument & Markt en de Europese Commissie.



Ryanair wilde dit najaar nieuwe routes openen op Eindhoven Airport, maar kreeg van de overheid geen extra slots toegewezen. Topman Michael O'Leary is daar woedend over. Had KLM of Transavia gevraagd om uitbreiding van de capaciteit, dan zou dat volgens hem geen enkel probleem zijn geweest.

Bestemmingen geschrapt

Het schrappen van de bestemmingen vanaf Eindhoven Airport is een gevolg van de woede van Ryanair. Het gaat om de geplande routes naar Aarhus in Denemarken en om de Italiaanse bestemmingen Milaan en Trapani. De bestaande routes naar Oradea in Roemenië, Rabat en Tanger in Marokko, worden verplaatst naar Weeze.



De maatregelen van Ryanair zullen volgens de luchtvaartmaatschappij leiden tot een vermindering van 14 procent van het aantal passagiers op Eindhoven Airport, namelijk 2,9 miljoen naar 2,5 miljoen klanten per jaar.