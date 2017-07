Rini Wagtmans baalde van zijn gele trui: 'Loyaliteit tekenend voor wielersport'

SINT WILLEBRORD - Het is de droom van menig wielrenner: rijden in de gele trui tijdens de Tour de France. Rini Wagtmans uit Sint Willebrord kreeg het voor elkaar in 1971. Maar hij was er absoluut niet blij mee. Studenten Job Willemse en Sven de Laet van de Fontys Hogeschool Journalistiek in Tilburg maakten een documentaire over de 'onbedoelde' gele trui van Wagtmans.

"We waren bezig met een minor voor onze opleiding journalistiek, audiovisual storytelling. Vooral korte documentaires", legt De Laet uit. "De laatste opdracht van dit schooljaar was een vrije opdracht. Omdat we allebei sportliefhebber zijn, wilden we iets met sport doen."



"We waren op zoek naar een mooi verhaal uit de Tour de France", vult Willemse aan. "Door de vader en opa van Sven zijn we dit verhaal ingedoken en overgegaan tot actie."Wagtmans was eind jaren zeventig een van de grootste wielertalenten van Nederland. "In 1970 werd hij vijfde in de Tour. Iedereen verwachtte dat hij daarna echt voor de podiumplaatsen zou gaan strijden", vertelt De Laet. "In plaats daarvan ging hij een jaar voor de ploeg van Eddy Merckx rijden, als knecht."En Merckx had voor de Tour van 1971 grootse plannen. Hij wilde van begin tot eind in het geel rijden. Merckx begon goed. Zijn ploeg won tijdens de eerste dag de ploegentijdrit en dus mocht hij al na dag één de leiderstrui omhangen.De tweede dag was een speciale. Die bestond uit drie kortere etappes. "De eerste etappe eindigde in Basel. Dat was een vrij saaie etappe, die eindigde in een massasprint", weet De Laet."Wagtmans werd twintigste en Merckx 47e. Allemaal in dezelfde eindtijd. Dus Merckx zou het geel houden, denk je. Maar na die etappe kwam de Tourleiding naar boven. Merckx verwachtte dat die afvaardiging zijn gele trui kwam brengen. Maar toen zei Tourdirecteur Felix Lévitan dat de trui voor Wagtmans was. Daarop ontstak Merckx in woede. Wat bleek: omdat Wagtmans eerder over de streep was gekomen dan Merckx, stond hij hoger in het puntenklassement. Daarom kreeg hij de gele trui."Wagtmans was daar niet blij mee. "Hij wilde zijn kopman niet afvallen en voelde zich rot. Hij wilde die trui zo snel mogelijk weer kwijtraken omdat dit niet de afspraak was."Toch was Merckx niet boos op Wagtmans. "Zijn boosheid was op de Tourorganisatie gericht", aldus De Laet. "Hij heeft tegen Wagtmans gezegd dat hij moest genieten van het feit dat hij nu in het geel reed. Dat hij het verdiend had."Wagtmans liet zich tijdens de tweede etappe van de dag bewust op achterstand rijden om de trui weer af te staan. "Hij moest er niet aan denken om 's avonds tijdens het etentje naast Merckx te zitten met de gedachte dat hij hij 'zíjn' gele trui zou hebben", vertelt Willemse. "Dus hij had voor aanvang van die tweede etappe al besloten om lekker achteraan te rijden."Bizar, meent De Laet. "Als topsporter ga je voor het hoogst haalbare. Voor een wielrenner is het geel het mooiste dat je kan bereiken. En hij liet de hoogste prijs uit handen glippen, bewust. Maar aan de andere kant is het ook heel tekenend voor de wielersport. Het knechten, het rijden voor de kopman, de loyaliteit."Volgens De Laet is Wagtmans nog steeds trots op hoe hij deze affaire heeft opgelost. "Ja, het was toch zijn taak daar als knecht te rijden. Het was mooi meegenomen dat hij negentig kilometer in die gele trui heeft gereden. Maar het is des te mooier dat hij zijn loyaliteit heeft laten zien aan Merckx. Zeker als je erbij bedenkt dat Merckx vooraf nog wat twijfelde over Wagtmans' loyaliteit, omdat die ook klassementsrijder was geweest."