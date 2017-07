'Het is een nachtmerrie', vakantiepark Chaam in rouw na overlijden jongetje (8)

CHAAM - Verdriet overheerst op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam. Woensdagmiddag werd daar een Belgisch jongetje uit het recreatiemeer gehaald, een paar uur later overleed het kind. "Het is een nachtmerrie", vertelt Riné van Dingstee, directeur van RCN Vakantieparken waar de Flaasbloem onder valt.

"Het personeel en de campinggasten zijn erg verdrietig", vertelt hij. "Het is een nachtmerrie geweest voor ons personeel. En natuurlijk nog veel meer voor de familie van het jongetje."



Woensdagmiddag werd rond kwart over vijf bekend dat er een jongetje vermist was. "Toen bekend was dat hij voor het laatst was gezien bij het water zijn wij daar meteen gaan zoeken. Het personeel is meteen het water in gegaan en hebben de hulpdiensten gebeld", vertelt Van Ringstee. Het kind was op bezoek bij familie op het park.



Het jongetje werd inderdaad in het aangelegde recreatiemeer van de camping gevonden en was volgens de politie niet aanspreekbaar. Het kind werd naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht en is daar later overleden Het recreatiemeer is donderdag gewoon open. "Er was geen aanleiding om de plas vandaag te sluiten", aldus Van Dingstee. De plas is in januari net nieuw aangelegd op de camping. "We bekijken nu wel opnieuw samen met de politie naar alle veiligheidsmaatregelen."Voor het personeel en de gasten werd woensdagavond al meteen slachtofferhulp geregeld. "De eerste sessie is gisteravond ook al geweest. Dat was snel en professioneel geregeld door de politie", zegt hij. Ook de komende periode kunnen mensen gebruikmaken van Slachtofferhulp, mocht dat nodig zijn. "Dat aanbod staat."