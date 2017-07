Man dreigt na verkeersruzie met nepvuurwapen in Eindhoven

EINDHOVEN - Op de Hurksestraat in Eindhoven pakte de politie woensdagavond een 44-jarige man op die met een nepvuurwapen dreigde. Kort daarvoor bedreigde hij iemand vanuit zijn auto met dit imitatie-vuurwapen.

De man zou het wapen hebben laten zien aan een 26-jarige Helmonder, die op de Beemdstraat verhaal kwam halen na een verkeersruzie met de verdachte. De Helmonder waarschuwde de politie.



Bedreiger

De bedreiger werd opgespoord en aangehouden. In zijn auto bleek een imitatie-vuurwapen te liggen. Het wapen is in beslag genomen en de man zit vast voor nader onderzoek.



Voor de veiligheid van omstanders en de eigen veiligheid, benaderden de agenten de verdachte als een vuurwapengevaarlijke verdachte. Met alle mogelijke gevolgen vandien.