Eerste sloopcaravans weggehaald van camping Fort Oranje

RIJSBERGEN - Op camping Fort Oranje in Rijsbergen is deze week begonnen met het weghalen van caravanwrakken. Volgens de gemeente Zundert worden honderdvijftig leegstaande caravans afgevoerd.

De kapotte caravans worden weggehaald vanwege onveilige situaties. Sinds deze week is er ook continu politie aanwezig op het terrein.



Sluiting

In juni kondigde de gemeente aan de camping te zullen sluiten. De gemeente Zundert nam kort daarna per direct het beheer van de camping over.



Woensdag hield de gemeente een informatiebijeenkomst voor een groep bewoners.