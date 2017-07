Beroving bij tankstation langs A27 bij Oosterhout mislukt, vrachtwagenchauffeur gewond

OOSTERHOUT - Een vrachtwagenchauffeur is donderdagmiddag gewond geraakt toen iemand hem probeerde te beroven. Dit gebeurde bij het Esso-tankstation Kalix Berna langs de A27 bij Oosterhout.

De chauffeur stond op een parkeerplaats en werd rond het middaguur door een nog onbekend persoon bedreigd. De dader zou er zonder buit vandoor zijn gegaan.



Gewond

Meerdere ambulances en de politie kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De chauffeur is lichtgewond.



De politie is een onderzoek begonnen. Een deel van de parkeerplaats is afgezet met rood-wit lint. Mensen die iets hebben gezien kunnen zich melden bij de politie.