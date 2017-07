4200 Nuenenaren willen dat Uitvaarthuis blijft, maar wat beslist de gemeente?

NUENEN - Bijna 4200 inwoners van Nuenen en omstreken willen dat het Uitvaarthuis mag blijven in het centrum van Nuenen. Ze hebben een petitie getekend, die donderdagavond wordt aangeboden aan de gemeenteraad.

De eigenaar van het uitvaartcentrum is verwikkeld in een lang conflict met de gemeente. De gemeente gaf eerst mondeling toestemming, maar trok die toestemming daarna weer in. Inmiddels zijn we meerdere rechtzaken verder en heeft de burgemeester van Nuenen bepaald dat er vanaf 27 augustus geen doden meer mogen worden opgebaard.

Tot groot verdriet van Truus Verhoeven. Haar recent overleden echtgenoot lag na zijn dood opgebaard in het Uitvaarthuis. Truus woont vlakbij, dus voor haar was dat ideaal. Ze wil daarom ook absoluut niet dat het rouwcentrum moet verdwijnen.



Liever niet verhuizen

Het uitvaartcentrum aan de rand van het centrum van Nuenen, voor iedereen goed bereikbaar. Eigenaar Hans Raaijmakers wil zijn bedrijf daarom absoluut niet verhuizen. “In het centrum wonen veel oude mensen. Veel mensen komen hier te voet. Ook oudere mensen met een rollator, die niet op bezoek zouden kunnen komen als we verder weg zouden zitten, of dan iemand anders in zouden moeten schakelen.”

Het probleem zit bij de buren. Die zijn niet blij met het Uitvaarthuis. “De buren willen niet naast dode mensen wonen”, vat Truus samen. "Daar kan ik me iets bij voorstellen." Maar er zou ook overlast zijn. En daar begrijpt Truus niks van."Rustigere buren kun je niet hebben. En het is heel kleinschalig."

Gemeenteraad neemt besluit

De gemeenteraad neemt donderdagavond een besluit over het onderwerp. Tijdens de raadsvergadering gaat Truus namens het acticomité de verzamelde handtekeningen aanbieden. “Ik hoop dat de raad van Nuenen luistert naar zijn bewoners. Want die zeggen: het moet blijven. We hebben vernomen dat er onze actie wat roering is ontstaan in de raad. Maar hoe stemming precies uit zal pakken is heel moeilijk in te schatten.”