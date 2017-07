'Jumbo wil 131 Emté-supermarkten overnemen'

VEGHEL - Supermarktconcern Jumbo in Veghel heeft een bod gedaan op in totaal 131 Emté-supermarkten. Dit meldt de Telegraaf donderdagmiddag op basis van bronnen in de supermarktwereld. Jumbo wil geen commentaar geven op het nieuws. In een reactie laat het bedrijf weten 'zoals gebruikelijk niet in te gaan op geruchten'.

Het bod zou volgens de krant zijn gedaan in samenwerking met een andere keten. Het zou hierbij gaan om een 'stevig bod'. Een precies bedrag is niet bekend.



De Emté-winkels draaien een omzet van ruim achthonderd miljoen euro. De omzet daalt wel. In april gaf Sligro aan de ontwikkelingen bij de detailhandelstak tegen het licht te gaan houden.

Aandelen Sligro in trek

De Emté-supermarkten behoren tot het Sligro-concern. Dat heeft het hoofdkantoor eveneens in Veghel.



De handel in het aandeel Sligro schoot na het uitlekken van het nieuws met ruim vijf procent omhoog. Bij Sligro was donderdagmiddag niemand bereikbaar voor commentaar.