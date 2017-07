Brandweerman Peter reanimeerde 45 minuten lang het jongetje dat later overleed

CHAAM - “Ik heb er wakker van gelegen. Het was bijzonder heftig.” Zo omschrijft brandweerman Peter van der Linden de zoekactie en de reanimatie van het jongetje (8) op vakantiepark de Flaasbloem in Chaam.

Het kind was woensdag vermist en werd na driekwartier gevonden in het recreatiemeer op de camping. “Ik heb hem 45 minuten gereanimeerd.” Tevergeefs. Het jongetje overleed later in het ziekenhuis.



Peter is brandweerman bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Samen met zijn vrouw is hij op vakantie op de Flaasbloem. “We waren eigenlijk op weg om ergens een hapje te gaan eten toen we langs de plas reden. Daar zagen we veel politie en brandweer.” Hij bedacht zich geen moment en bood zich aan voor hulp.



Alle hulp was welkom, dus trok Peter zijn kleding uit om het water in te gaan. Hij wilde zich aansluiten bij de menselijke keten die door het water liep, op zoek naar het jongetje. “Op dat moment bleek dat ze hem toch al gevonden hadden en dat hij uit het water was. Er moest direct gereanimeerd worden.”



'Je wil er alles aan doen'

Samen met een aantal andere hulpverleners reanimeerde hij het kind 45 minuten. “Dat is lang. Zeker ook omdat het jochie al een lange tijd in het water had gelegen”, zegt hij. Ze gingen door tot het Belgische jongetje werd meegenomen door de ambulance. “Je wil er gewoon alles aan doen, dat hij het redt.”



Later op de avond kwam het bericht dat het kind alsnog was overleden. “Daar heb ik wel een tik van gehad”, vertelt Peter. En vannacht was hij daarom ook vaak wakker. “Onbewust denk je er toch aan. Tijdens mijn werk reanimeer ik natuurlijk ook mensen. Maar als het gaat om een kind, is dat echt heftig.”



'Praten helpt bij verwerking'

Peter komt samen met zijn vrouw Monique al 16 jaar op de Flaasbloem. “Woensdag was pas de vierde dag van onze vakantie. Dat is geen goed begin”, zegt hij. “Er wordt nu natuurlijk veel over gepraat en dat is goed. Praten is goed om het te verwerken”, vertelt hij.