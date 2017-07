FC Den Bosch maakt minste kilometers, PSV langer in de bus in jacht op succes

EINDHOVEN - De spelers van Brabantse clubs in het betaald voetbal hebben het dit seizoen niet zwaar wat betreft de reisafstand die afgelegd moet worden. PSV, Willem II en NAC komen in de middenmoot van de eredivisie wat betreft reiskilometers, in de Jupiler League doen de Brabantse clubs het goed.

Promovendus NAC moet bij de terugkeer in de eredivisie 2025 kilometer afleggen. NAC-fans die vanaf het Rat Verlegh Stadion alle uitwedstrijden bezoeken leggen minder kilometers af dan de fans die PSV of Willem II volgen vanaf het stadion van die clubs. Van de Brabantse clubs legt PSV de meeste kilometers af in de eredivisie: 2160. Willem II heeft in totaal 2097 reiskilometers, rekende Tussen de linies uit.



Van alle Brabantse clubs maakt FC Den Bosch komend seizoen de minste kilometers naar wedstrijden toe. In totaal legt FC Den Bosch 1718 kilometer af, het minst van alle profclubs.In de Jupiler League staan naast de ploeg van trainer Wil Boessen ook FC Oss (derde met 1815 kilometer), RKC Waalwijk (vijfde, 1966), Helmond Sport (zevende, 1989), Jong PSV (achtste, 1991) en FC Eindhoven (negende, 2102) in het linkerrijtje.FC Groningen moet de meeste kilometers rijden om komend seizoen alle wedstrijden te spelen in de eredivisie: 3497, zes kilometer meer dan nummer twee Roda JC. Een niveau lager worden er nog meer kilometers afgelegd. FC Emmen moet 3806 kilometer rijden.