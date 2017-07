Brand in kerk Veldhoven is aangestoken

VELDHOVEN - De brand in de Sint-Maartenkerk in Veldhoven van woensdagnacht is aangestoken. De politie vermoedde al dat de brand was aangestoken en onderzoek heeft dat donderdag bevestigd. Onder meer de speciaal getrainde speurhond Trix doorzocht donderdag het zwartgeblakerde pand.

Technische rechercheurs stelden donderdagochtend met kwastjes sporen veilig.



De kerk is niet meer in gebruik als kerk. In het pand zit onder meer een sportschool. Aan de buitenkant is er weinig van de brand te zien, maar een aantal ruimtes aan de binnenkant zijn zwartgeblakerd. Ook liggen meerdere ramen aan diggelen.Het onderzoek naar de brand loopt nog. De politie gaat nog kijken of er bruikbare camerabeelden zijn.