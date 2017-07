Kinderdagverlijf in Breda ontruimd na penetrante lucht

BREDA - Kinderdagverblijf Kasteeltuin aan Groot Ypelaardreef in Breda is donderdagmiddag ontruimd. In het gebouw is een penetrante geur geroken.

Alle 45 kinderen en 9 medewerksters staan buiten. Niemand raakte gewond, aldus de brandweer.



Metingen

Hulpdiensten zijn ter plaatse. Uit voorzorg is een ambulance opgeroepen. De brandweer onderzoekt waar de geur vandaan komt.