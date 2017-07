Matwé Middelkoop zoekt na Wimbledon-verlies nieuwe partner: 'Gevoel moet goed zijn'

BREDA - Matwé Middelkoop ging woensdag met dubbelpartner Wesley Koolhof hard onderuit op Wimbledon. Met een 3-0 nederlaag (6-4, 6-0, 6-3) nam de tennisser afscheid van het grastoernooi, het was ook meteen het einde van het koppel. Middelkoop gaat op zoek naar een nieuwe dubbelpartner.

Middelkoop en Koolhof kwamen samen tot de keuze om te stoppen, na 2,5 jaar als duo door het tennisleven te zijn gegaan. "Het is een besluit dat enige tijd geleden genomen is. We wisten dat er een moment kwam dat we uitgespeeld zouden zijn, dat de chemie er niet meer zou zijn. We hebben geprobeerd om de beste resultaten te halen, maar nu is het klaar."



De 33-jarige tennisser snapt dat mensen denken dat je vanwege de resultaten in het verleden misschien samen verder moet gaan. "Maar wij kijken naar andere aspecten. Hebben we er alles aan gedaan om ons als duo te ontwikkelen? Is er nog groei mogelijk? We hebben er alles aan gedaan. En ik denk dat er nog wel groei mogelijk is, maar denk dat er niet genoeg chemie is. Zo denkt Wesley er ook over."



Negatieve spiraal

De uitschakeling in de eerste ronde van Wimbledon was al de dertiende uitschakeling in een eerste ronde dit jaar. Het past bij het afscheid dat in de maak was. "Vooraf wisten we al dat het heel moeilijk zou worden, Lukasz Kubot en Marcelo Melo zijn goed, het nummer één koppel."



"In de eerste set zaten we een beetje op ons oude niveau, dan zie je weer sprankeling en energie. Maar als het dan even niet lekker gaat, dan kom je meteen in de negatieve spiraal waar we de laatste maanden ook in hebben gezeten."



Gevoelsmens

In de komende weken gaat Middelkoop dubbelen met verschillende partners, voor de lange termijn wil hij een goede keuze maken. "Ik ga goed kijken welke skills ik naast me wil hebben, maar ook welk karakter naast mij past. Ik ben een bijzondere spelers voor het dubbelspel, omdat ik vooral achterin blijf staan. Dat moet dan ook passen met je partner. Maar ik ben een gevoelsmens, het gevoel moet echt goed zijn."



Koolhof heeft met de Nieuw-Zeelander Artem Sitak al een nieuwe dubbelpartner. Middelkoop neemt de tijd, het liefst is zijn vaste partner straks een Nederlander. "Als je in je moedertaal met elkaar kunt spreken, kom je emotioneel dichter bij elkaar. Het is ook allemaal makkelijker. Maar het is geen must. Het gevoel moet goed zijn."