Als geheim agent op jacht naar communisten, studenten tonen hun eigen games

BREDA - Games maken die straks iedereen spelen. Daar dromen de studenten van de opleiding International Game Architecture en Design van de NHTV in Breda van. Donderdag lieten ze aan elkaar, maar vooral aan mensen uit de game-industrie zien wat ze allemaal kunnen.

Ramon Kruiskamp laat zijn droomproject zien. Met een virtualrealitybril op waan je jezelf in het Amerika van de jaren 50. "Je ziet alles alsof je totaal ergens anders bent", zegt hij vol trots. Ramon is derdejaars. Samen met een groep studenten ontwikkelde hij de game The Red Stare.





"In de game ben je een geheim agent", vertelt Ramon. "Je onderzoekt wie van je buren een communist is. Vanuit je raam ben je continu aan het bespieden wat je buren aan het doen zijn. Zo probeer je uit te vogelen wie van je buren iets verdacht aan het doen is."Het is donderdag dan ook een spannende dag voor Ramon. Niet alleen studenten komen kijken, maar er zijn ook mensen vanuit de game-industrie. Zo komt er iemand van Ubisoft, een van de grootste ontwikkelaars ter wereld.Docent René Derks: "Veel van onze studenten dromen ervan om bij grote intwikkelaars te werken. Maar er zijn ook steeds meer studenten die een eigen bedrijfje willen beginnen en hun eigen dingen willen maken."De droom van Ramon is duidelijk. "Het is gewoon gaaf om onze spellen aan de grote bedrijven te laten zien en dan te zien wat hun reacties zijn. En hopelijk levert dat een stageplek op.'"Dat is ook precies wat Derks ziet zitten voor Ramon. "Hij timmert wel aan de weg", zegt hij. "Hij gaat wel naar huis met een paar visitekaartjes."The Red Stare blijft niet bij een studentenproject. Het spel wordt gratis uitgebracht . Om het te kunnen spelen heb je wel een dure virtualrealitybril nodig.