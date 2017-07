Grondstoffen in drugslab genoeg voor honderduizende xtc-pillen

ETTEN-LEUR - De grondstoffen voor synthetische drugs die woensdagavond in een loods in Etten-Leur werden gevonden, waren genoeg om honderdduizenden xtc-pillen van te maken. Die pillen zouden een straatwaarde hebben gehad tussen de driehonderdduizend en zeshonderdduizend euro. Toch gaan de gevonden grondstoffen dit nooit meer opleveren, want de politie nam de stoffen in beslag.

In de loods werd citroen- en mierenzuur opgeslagen; grondstoffen voor xtc en speed. Vanwege de hoeveelheid gaat de politie uit van een drugsopslag. Bovendien had de huurder geen vergunningen voor het opslaan van deze stoffen.