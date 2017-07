Vermiste tieners laten af en toe wat horen, politie blijft zoeken

VELDHOVEN - De twee vermiste tieners uit Veldhoven en Heerlen laten af en toe nog van zich horen. Dat zegt de politie. De 13-jarige Christel van den Berg uit Veldhoven verdween op donderdag 29 juni. Ze is het laatst gezien in Bladel waar ze naar school gaat.

Vermoedelijk is ze in gezelschap van de 15-jarige Mikey Rademakers uit Heerlen. De politie neemt de vermissing nog steeds erg serieus. Er is voorlopig geen reden tot ongerustheid, maar de politie zet alle beschikbare middelen in om ze te vinden.



Schuilplaats

Omdat elke concrete aanwijzing voor hun schuilplaats ontbreekt wil de politie graag hulp van burgers. Er is geen aanleiding om te veronderstellen dat ze slachtoffer zijn geworden van een misdrijf.



Christel droeg op de dag van haar verdwijning een lichte broek en een naveltruitje met lipjes erop van Coca Cola. Ze heeft lang blond haar/rossig haar en is 1,70 lang. Mikey is 1,80 meter en heeft donker haar en blauwe ogen.