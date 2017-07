Hoogoplopende emoties verwacht bij boeren en milieuactivisten vrijdag in mestdebat

DEN BOSCH - Bij het provinciehuis in Den Bosch maken ze zich op voor een flinke toestroom van publiek op vrijdag. Bij het milieudebat dat daar gehouden wordt, worden honderden boeren én honderden mensen van verschillende milieuorganisaties verwacht.

In het provinciehuis zelf kunnen zo’n 350 mensen terecht. Er is een speciale zaal voor ingericht waar het debat gevolgd kan worden via een scherm. Een tweede scherm staat op het plein voor het provinciehuis.



Emoties

In de Provinciale Staten wordt vrijdag een beslissing genomen over de milieu-eisen waaraan boeren vanaf 2022 zouden moeten voldoen. Verwacht wordt dat de emoties hoog op zullen lopen. Milieu-organisaties en boeren staan lijnrecht tegenover elkaar in deze discussie.

“Natuurlijk zijn er emoties”, zegt Caroline van der Plas van de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). “Maar we houden het netjes. We zijn niet uit op een confrontatie. We willen vooral dat de provincie de gezichten achter de boeren ziet.” Ook bij de Partij voor de Dieren verwachten ze geen problemen. “We gaan er vanuit dat de provincie de veiligheid garandeert.”

Huis van Democratie

De provincie heeft overlegd met de politie. Of er ook politie fysiek aanwezig is vrijdag, kunnen ze niet zeggen. “Misschien een of twee agenten. Maar we hebben ook onze eigen beveiligers”, zegt woordvoerder Arnoud Reijnen van de provincie. “En we willen er geen vesting van maken. Dit is een huis van Democratie.”

Vanwege de verwachte toestroom worden er verkeersregelaars ingezet. Iedereen wordt aangeraden te parkeren in het transferium of met het openbaar vervoer te komen. Op het plein voor het provinciehuis is koffie en thee te krijgen, er is een frietkraam geregeld en er zijn mobiele wc’s.

Varkens met stickers

Het Brabants Burgerplatform Minder Beesten kan niet wachten tot vrijdag en voerde donderdag al actie in Den Bosch . Ze bestickerden de bronzen varkens op het plein voor het provinciehuis, een kunstwerk dat ooit door varkensboeren werd geschonken aan de provincie. Het burgerplatform is blij met het voorstel van de provincie om de milieuregels voor de boeren te versnellen. “Het is voor het eerst in de historie dat de politiek de agrolobby weerstaat en kiest voor natuur, gezondheid en voor haar burgers”, zegt Maria Berkers.

Meer uitstel voor de boeren zou onherstelbare schade voor de natuur tot gevolg hebben. Provinciebestuurders Anne-marie Spierings en Johan van de Hout komen even kijken naar de actie die voor hen een steun in de rug is. Spierings heeft veel vertrouwen in het debat. Ze vindt haar plan een goed en afgewogen pakket: “Dit is het beste wat we voor Brabant kunnen doen.” Vrijdag blijkt of de meerderheid van Provinciale Staten dat ook vindt.



Na de actie halen de leden van het Burgerplatform de stickers weer weg. ”We laten het netjes achter”, zegt een van de leden van het platform. “En als wij ze niet weghalen, doen de boeren dat morgen wel”, lacht ze.