Spoorbrug Hollandsch Diep ruim twee weken dicht, Intercity's over hogesnelheidslijn

LAGE ZWALUWE - Tijdens de werkzaamheden aan de Moerdijkspoorbrug van 25 juli tot en met 11 augustus laat de NS vier Intercity's per uur rijden over het spoor van de hogesnelheidslijn. Reizigers tussen West-Brabant en de Randstad kunnen daar gebruik van maken. Voor mensen die met de stoptrein reizen zet de spoorwegen bussen in.

Het spoor over het Hollandsch Diep moet over een lengte van een kilometer vervangen worden. Tijdens onderhoudsbeurten in 2014 en 2015 is het werk niet goed uitgevoerd.



HSL-brug

De werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de verbinding van de HSL-Zuid, omdat die over een andere brug gaat.



Goederentreinen rijden om via de Betuweroute of vanaf Kijfhoek via Rotterdam en Utrecht. Vanaf daar rijden de treinen door naar Den Bosch en Venlo of richting Breda en Roosendaal.



Herrie

Dit heeft tot gevolg dat er 's nachts meer goederentreinen langs de route rijden dan gewoonlijk. Dit kan tot overlast zorgen voor omwonenden van het spoor.